Токио, 11 ноября, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Япония в настоящий момент столкнулась с самой серьёзной угрозой в сфере безопасности со времён Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху», — цитирует японского чиновника телеканал NHK.

По утверждению Кисиды, безопасности страны грозит активность российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем.

Он призвал увеличить военный бюджет и принять «решительные меры» для укрепления обороноспособности Японии. В частности, по разработке ракет для отражения возможных авиаударов.

Как сообщало ИА Регнум, с 20 по 23 июля в Японском море состоялись совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». В ходе манёвров моряки отработали противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве. Также корабли провели совместные артиллерийские стрельбы.

В августе в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что завершилось третье совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая в Тихом океане. Оно длилось более трёх недель. Корабли прошли более 6,5 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан.