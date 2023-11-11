Вашингтон, 11 ноября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС могли принять соглашению по освобождению лишь несколько десятков детей и пожилых людей, в том числе имеющих двойное гражданство, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимных израильских чиновников.

Mahmoud Issa/Global Look Press

«В сделке, скорее всего, будут участвовать всего несколько десятков пленных израильских детей и пожилых людей, среди которых есть несколько человек с двойным гражданством, включая американцев», — цитирует издание собеседников.

Оба чиновника утверждают, что официальное оформление гуманитарных пауз на севере Газы способствовало продвижению в переговорах, однако осталось несколько нерешённых вопросов, которые могут легко сорвать соглашение. Так, например, ХАМАС не раскрывает полный список пленных, удерживаемых в анклаве.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября саудовский телеканал Al Hadath передавал, что между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС достигнута договорённость об обмене пленными. Группировка якобы отпустит 100 женщин и детей из числа заложников в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, находящихся в заключении в израильских тюрьмах.

По данным неправительственной организации Комитета по делам палестинских заключенных, израильскими службами безопасности было задержано свыше 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде заявил, что Совет Безопасности ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа. Он призвал к немедленному прекращению военных операций в секторе Газа и освобождению захваченных заложников.

Постоянный представитель Катара при ООН в Женеве Хенд Абдалрахман Аль-муфтах отметила сложности в переговоров по освобождению заложников ХАМАС. Дипломат отметила, что страны продолжают работать над вопросом о заложниках.