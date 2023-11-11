Полковник ВСУ Червинский хотел взять в плен группу «Вагнер» в 2020 году
WP: полковник Червинский в 2020 году планировал взять в плен «Вагнер» в Киеве
Вашингтон, 11 ноября, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году разрабатывал план по «заманиванию» группы «Вагнер» в Белоруссию для того, чтобы взять бойцов в плен и отправить в Киев. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на киевских и западных чиновников.
При этом уточняется, что офицер ВСУ проводил множество секретных операций против российской армии.
План по группе «Вагнер» был сложный.
«Червинский курировал сложный план по заманиванию военных в Беларусь с целью их захвата и доставки на Украину для предъявления обвинений», — сообщила газета.
Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля 2023 года был задержан бывший исполняющий обязанности командира одной из украинских частей Роман Червинский.
Полковник пытался без согласования с вышестоящим руководством провести операцию по завладению самолётом ВКС с помощью вербовки российского военного. В результате «операция» провалилась. Пилот ВКС якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины, но на деле произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, которая позволила российским подразделениям в июле 2022 года нанести удар по объекту. Были пострадавшие.
В СБУ 20 апреля заявили, что массированный ракетный удар по аэродрому Канатово стал возможен из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Им предъявили обвинения в госизмене и превышении служебных полномочий.
Киевский апелляционный суд оставил под арестом Романа Червинского.