Вашингтон, 11 ноября, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Украинский полковник Роман Червинский в 2020 году разрабатывал план по «заманиванию» группы «Вагнер» в Белоруссию для того, чтобы взять бойцов в плен и отправить в Киев. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на киевских и западных чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом уточняется, что офицер ВСУ проводил множество секретных операций против российской армии.

План по группе «Вагнер» был сложный.

«Червинский курировал сложный план по заманиванию военных в Беларусь с целью их захвата и доставки на Украину для предъявления обвинений», — сообщила газета.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля 2023 года был задержан бывший исполняющий обязанности командира одной из украинских частей Роман Червинский.

Полковник пытался без согласования с вышестоящим руководством провести операцию по завладению самолётом ВКС с помощью вербовки российского военного. В результате «операция» провалилась. Пилот ВКС якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины, но на деле произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, которая позволила российским подразделениям в июле 2022 года нанести удар по объекту. Были пострадавшие.

В СБУ 20 апреля заявили, что массированный ракетный удар по аэродрому Канатово стал возможен из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Им предъявили обвинения в госизмене и превышении служебных полномочий.

Киевский апелляционный суд оставил под арестом Романа Червинского.