Уфа, 11 ноября, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Житель Уфы две недели удерживал у себя дома девушку-сироту, с которой прежде встречался, и избивал её. Об этом сообщает 11 ноября издание MK.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

Поводом для расправы над 21-летней Азалией стало её нежелание продолжать отношения. После того, как девушка объявила о разрыве, 24-летний Артур пригласил её в свою квартиру на вечеринку. После ухода гостей он сильно избил бывшую подругу и заявил, что не позволит ей ни с кем встречаться.

Все две недели, пока мужчина мучил девушку, она кричала и звала на помощь. Полицейским, которых вызывали соседи, он говорил, что в квартире всё в порядке.

В Уфу Азалия, оставшаяся без родственников, приехала на заработки, поэтому её никто не искал. Издевательства закончились после того, как в гости к Артуру пришла мать. Мужчина сбежал, а девушку доставили в больницу с трещиной в позвоночнике и сильнейшими гематомами. Она написала заявление в полицию.

Прежде мужчину судили за кражу и преступление, связанное с наркотиками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Екатеринбурге мужчина из-за ревности избил свою сожительницу в гараже, прибил её ступни гвоздями к доске, чтобы она не сопротивлялась, а потом облил горючим и поджёг. Обожжённую и избитую женщину он усадил за руль и заставил ехать в другой город. Она смогла спастись, устроив ДТП.