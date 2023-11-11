Мюнхен, Германия, 11 ноября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Прокуратура немецкой Баварии запретила использовать лозунг «От реки до моря Палестина будет свободна», приравняв его к нацистским девизам. Об этом заявил старший прокурор Мюнхена Андреас Франк, слова которого приводит газета Süddeutsche Zeitung.

«Любой, кто будет публично использовать пропагандистские материалы запрещённых организаций, будет привлечён к ответственности по статье 86а уголовного кодекса. Эта статья ранее применялась к лозунгам СС», — сказал Франк.

Помимо лозунга, уголовное наказание последует за публичной демонстрацией зелёных повязок, на которых белыми буквами написано «Рыцари бригад Кассам», и флага, который часто использует ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, ранее этот лозунг использовался во время демонстраций в поддержку Палестины. Так, в конце октября в Лондоне в акциях в поддержку Палестины приняли участие почти 100 тыс. человек, в том числе много детей и женщин. Участники марша выкрикивали лозунги: «Израиль — государство-террорист», «Прекратите бомбить Газу!», «Мы все — палестинцы» и «От реки до моря Палестина будет свободной». Одним из самых популярных лозунгов был «Перемирие сейчас».

В лозунге «От реки до моря Палестина будет свободна» речь идёт о территориях между Средиземным морем и рекой Иордан. Многие еврейские организации трактуют его как призыв к захвату израильских территорий и уничтожению самого государства Израиль. Другие же утверждают, что это просто призыв прекратить притеснения палестинцев.