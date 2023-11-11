Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной повторится, если принцип «двух государств» не будет реализован. Об этом генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил 11 ноября на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если международное сообщество не будет двигаться к достижению этой цели, то, к сожалению, мы будем наблюдать вооружённый конфликт в этом регионе раз за разом», — сказал генсек ЛАГ.

Он подчеркнул, что в организации не хотят такого развития событий.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября в Саудовской Аравии прошли саммиты Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). В проекте итоговой резолюции исламские страны возложили ответственность за конфликт в секторе Газа на Израиль, заявили, что потребуют от международного сообщества расследовать военные преступления в Газе, и призвали к проведению международной мирной конференции.

Проект документа также содержит призыв ко всем странам прекратить поставку вооружений Израилю, прорвать блокаду сектора Газа и обеспечить немедленный ввод в сектор гуманитарных конвоев. Кроме того, для поддержки палестинцев исламские страны решили создать систему финансовой безопасности.