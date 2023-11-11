Тирана, 11 ноября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Ганский футболист Рафаэль Двамена скончался в результате сердечного приступа, случившегося в ходе матча чемпионата Албании. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Ганы.

Nicola Demaldi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ганский футболист Рафаэль Двамена

Двамена, выступавший за команду «Эгнатия», потерял сознание на 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата. Матч с командой «Партизани» прервали, 28-летнего игрока доставили в больницу. Врачи не смогли спасти футболиста.

До августа 2019 года Двамена играл в составе ганской сборной. На его счету было восемь матчей и два мяча. В текущем году он стал выступать за «Эгнатию», ранее играл в составе швейцарских, австрийских и испанских команд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Бельгии 25-летний голкипер Арне Эспил скончался во время любительского матча после того, как отбил пенальти. Футболист упал на газон, к нему бросились медики. Несмотря на усилия врачей, вратарь умер по дороге в больницу.