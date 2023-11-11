Санкт-Петербург, 11 ноября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счётом 4:2.

К началу второго периода хоккеисты СКА забросили четыре шайбы. Дубль оформил нападающий Михаил Воробьёв, ещё по шайбе забросили форвард Борна Рендулич и защитник Александр Никишин.

«Нефтехимик» смог сократить отставание в счёте, забив два гола. Точными бросками отметились нападающие Владимир Брюквин и Наиль Якупов.

На сегодняшний день СКА занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды 30 очков после 28 матчей. «Нефтехимик» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 29 очками после 29 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября челябинский «Трактор» одержал победу над московским ЦСКА в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе «Трактора» отличились Виталий Кравцов, Владимир Ткачёв, Никита Сошников и Данил Юртайкин.