Якутск, 11 ноября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. В отношении высокопоставленных полицейских в Якутии назначена служебная проверка после того, как они устроили драку в День полиции, сообщила пресс-служба управления МВД по республике в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом. Ими будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц», — сказано в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилось видео с дракой двух мужчин. Сообщалось, что драка произошла в одном из кафе города Ленска, её участниками оказались сотрудники МВД, празднующие День полиции. В частности, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева. Пострадавший впал в кому, он находится в реанимации районной больницы.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 11 ноября в одной из башен «Москва-Сити» подрались работники двух офисов, пострадали несколько человек. Конфликт начался с перепалок между сотрудниками компании по производству дизельно-генераторного оборудования и сотрудниками юридической фирмы.