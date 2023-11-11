Лондон, 11 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В Лондоне полиция задержала 92 пропалестинских активиста, которые вышли со своей демонстрацией одновременно с ультраправыми митингующими. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В публикации говорится, что по данным полиции, 92 сторонника Палестины были арестованы после столкновений с ультраправыми и правоохранителями на мероприятиях в честь Дня перемирия в Лондоне. Также сообщается, что большое количество ультраправых демонстрантов были задержаны на нескольких улицах британской столицы, поскольку полиция пытается помешать им встретиться с пропалестинским маршем.

«Они являются частью большой группы контрпротестующих, которые пытались добраться до основного марша протеста (пропалестинского, — прим. ред.) и мы внимательно следим за ними. <…> Мы продолжим принимать меры, чтобы избежать вероятных беспорядков», — приводит газета слова представителя полиции.

В это же время тысячи жителей Парижа вышли на марш в поддержку Палестины. Манифестанты прошли от площади Республики на восток столицы в сторону площади Нации, неся флаги Палестины и плакаты с призывами к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, пропалестинские митинги с участием сотен демонстрантов прошли 9 ноября на улицах Нью-Йорка. Колонны жителей мегаполиса сопровождала полиция.

В конце октября в Лондоне в акциях в поддержку Палестины поучаствовали почти 100 тысяч человек. В мероприятиях участвовало много детей и женщин. Участники марша выкрикивали лозунги: «Израиль — государство-террорист», «Прекратите бомбить Газу!», «Мы все — палестинцы» и «От реки до моря Палестина будет свободной». Одним из самых популярных лозунгов был «Перемирие сейчас».