Москва, 11 ноября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. 11 и 12 ноября в павильоне НК «Роснефть» на ВДНХ в Москве объявлены Днями Приморского края в рамках международной выставки-форума «Россия». Посетителям предлагается внушительный список мероприятий: дегустация блюд дальневосточной кухни, лекции о сохранении экологии и биоразнообразия региона, в том числе леопарда, разнообразные мастер-классы и игры для детей. Гости павильона также могут отправить открытку с «Приветом из Приморья».

Пресс-служба НК «Роснефть» Павильон НК «Роснефть» на выставке «Россия» на ВДНХ

В церемонии открытия Дней Приморья приняли участие вице-президент по локализации, инновациям и энергетике НК «Роснефть» Андрей Шишкин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В ходе своего выступления глава региона отметил успешное сотрудничество с НК «Роснефть» по целому ряду направлений, в числе которых промышленность, социальная и образовательная сферы, финансовый сектор. Кроме этого, Олег Кожемяко заявил, что судостроительный комплекс «Звезда» является флагманом развития сотрудничества между НК «Роснефть» и Приморским краем.

«ССК «Звезда» является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов морских добычных платформ, ледоколов и крупнотоннажных гражданских судов — основы российского арктического флота. Сейчас в портфеле заказов компании около 60 судов. Судостроительный комплекс является локомотивом экономики Приморья, обеспечивая заказами смежные отрасли и производства», — сказал Олег Кожемяко в ходе презентации.

Верфь создается по поручению президента России Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».

На ССК «Звезда» спустили на воду уже 12 судов, в том числе сданы заказчикам и ушли в рейсы 4 танкера типа «Афрамакс» общим дедвейтом 450 000 тонн, активно строятся 23 судна. Суммарный дедвейт заказов — более 3 млн тонн.

Строительство ССК «Звезда» ведется рекордными темпами: за неполные семь лет с начала производственной деятельности на верфи уже решены ключевые технологические задачи, введены в эксплуатацию и работают основные объекты — блок корпусных производств, окрасочные камеры, цех сборки блоков, открытый тяжёлый достроечный стапель с парком уникальных кранов, самый современный и производительный в России трубообрабатывающий цех.

Судостроительный комплекс — один из крупнейших налогоплательщиков края. За последние шесть лет объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты разных уровней увеличился почти в 14 раз. Судоверфь также является ведущим работодателем региона. В настоящее время на предприятии уже работают около 11 000 сотрудников верфи и подрядных организаций.

Особое внимание глава Приморского края уделил программе развития профессиональной подготовки, которую в регионе реализует «Роснефть», что способствует развитию рынка труда всего Дальнего Востока.

Пресс-служба НК «Роснефть» Губернатор Приморья Олег Кожемяко

«Чтобы обеспечить самую технологичную судоверфь высококвалифицированными кадрами, «Роснефть» создает в регионе базы профессиональной подготовки. Основная площадка для подготовки судостроителей и судоремонтников — Дальневосточный судостроительный колледж. Он участвует в федеральной программе «Профессионалитет». На базе колледжа обучаются основные производственные рабочие комплекса «Звезда», а на территории верфи проходит производственная практика студентов. Кроме этого «Роснефть» создает инжиниринговый центр. Он будет заниматься решением задач в сфере производства и импортозамещения для отечественного судостроения и судоремонта, а также развитием инновационных технологий», — отметил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края в своей презентации также заявил, что появление такого мощнейшего предприятия, как судоверфь «Звезда», дало по-настоящему новую жизнь Большому Камню. Город получил новый виток развития, и в город вновь потянулись молодые специалисты. Причем не только профильных профессий, но и смежных. Для привлечения кадров из других регионов страны, а также создания комфортных условий проживания корабелов, «Роснефть» строит новые жилые кварталы.

На текущий момент введены в эксплуатацию 36 жилых домов более чем на 2,5 тысячи квартир в четырех микрорайонах города Большой Камень. Строятся еще 47 домов, которые рассчитаны на почти 3,5 тысячи квартир. Всего до конца 2024 года планируется построить 80 домов почти на 6 тысяч квартир. Общая площадь жилой застройки в рамках программы составит 300 тысяч квадратных метров за 8 лет.

Во время экскурсии по павильону НК «Роснефть», главе региона продемонстрировали основные этапы развития компании и нефтяной отрасли страны, познакомили с инновационными разработками НК «Роснефть». Особый интерес у Олега Кожемяко вызывала модель цифрового месторождения, с помощью которой можно удаленно контролировать основные технологические параметры нефтепромысла и управлять процессом добычи. Такой программный комплекс уже работает на добывающих предприятиях «Роснефти» в Уфе и Тюмени, в планах — дальнейшее тиражирование эффективного цифрового решения на другие предприятия компании.

Пресс-служба НК «Роснефть» Дни Приморского края в павильоне «Роснефть»

Также Олег Кожемяко оценил самый быстрый гоночный российский автомобиль Lada Vesta команды Lada Sport Rosneft — многократного победителя российской серии кольцевых гонок и попробовал свои силы за рулем гоночного симулятора.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.