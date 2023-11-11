Анталья, Турция, 11 ноября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Украинский гражданин насмерть задавил двоих грабителей, напавших на него в турецкой Анталье. Об этом сообщает издание Antalya Hakkinda.

Двое мужчин подъехали на мотоцикле к украинцу по имени Дмитрий, который сидел в машине, и вырвали у него сумку с 35 тыс. евро. При этом они угрожали водителю пистолетом.

Злоумышленники попытались скрыться, но украинец развернул автомобиль, настиг их и протаранил. Оба мотоциклиста погибли. Они были гражданами Азербайджана.

Дмитрий, отмечает издание, занимается электронной коммерцией. В настоящее время он находится под следствием. Кадры с места происшествия доступны в Сети.

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