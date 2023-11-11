Белград, 11 ноября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Жители Сербии хорошо относятся к русским в своей стране. Об этом тренер сербского футбольного клуба «Спартак» Александр Кержаков рассказал в опубликованном 11 ноября интервью ТАСС.

По его словам, отношение местных жителей облегчает процесс адаптации, сербский язык похож на русский, поэтому его легко понимать.

«Я говорил, что здесь хорошее отношение к русским. Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили», — сказал Кержаков, тренирующий команду из Суботицы.

Тренер добавил, что команда пока проходит стадию становления. Помимо нового наставника, в ней есть и новые игроки.

Футбольные слова на сербском Кержаков старается выучить, но специальных уроков по языку не берёт. Многие в Сербии, сказал он, понимают по-русски.

Как сообщало ИА Регнум, российский тренер Кержаков возглавил сербский «Спартак» 17 июня. Команда находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, у неё 16 очков по итогам 13 матчей. На 12 ноября назначена встреча «Спартака» в гостях с «Явором».