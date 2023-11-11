Рязань, 11 ноября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по двум статьям, включая теракт, возбуждено после схода вагонов в Рязанской области. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба Следственного комитета России.

Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

По данным следствия, в 07:12 мск на 190-м километре третьего главного пути перегона станций «Рыбное — Блок Пост 204 км» было подорвано самодельное взрывное устройство. В результате 19 вагонов грузового поезда, который шёл от станции «Титан» до станции «Юльевка», сошли с рельсов. Повреждения получили 15 вагонов, размер ущерба устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ЧП на железной дороге под Рязанью незначительные травмы получил помощник машиниста. Грохот от схода поезда с рельсов был слышен в самом городе. Местные жители предположили, что шум связан с самолётами, так как рядом находится аэродром.