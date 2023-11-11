Берлин, 11 ноября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В 2024 году правительство ФРГ намерено увеличить военную помощь Украине до €8 млрд. Об этом 11 ноября сообщила газета Bild со ссылкой на источники в минобороны страны.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, первоначально немецкий минфин заложил на военную помощь Украине €4 млрд в госбюджет на 2024 год, но они уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у минобороны осталось всего €120 млн.

Ведомство дополнительно запросило €5 млрд, и на этой неделе правительство решило выделить €4 млрд. Комитет Бундестага по бюджету планирует рассмотреть изменения на следующей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, высокопоставленные европейские дипломаты, поделившиеся с Reuters информацией о нежелании ряда стран ЕС выделять военную помощь Украине, сетуют на то, что нынешний план такой поддержки рискует не выжить, так как у Германии к нему много вопросов.

Bloomberg написал, что Евросоюз вряд ли сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Украине к марту 2024 года.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд. Пока главы МИД ЕС не достигли соглашения, добавил он.