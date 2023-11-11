Брянск, 11 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. При обстреле посёлка Запесочье Брянской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз у себя в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ обстреляли посёлок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные и оперативные службы», — говорится в сообщении губернатора.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 ноября в Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника. Сообщалось, что пострадавших и разрушений нет, на место прибыли оперативные службы.

В этот же день в небе над Смоленской областью сбили другой украинский беспилотник, тогда обошлось без жертв.

Ранее из-за обстрелов ВСУ погибли два человека в Донецке и Горловке. Кроме того, в Куйбышевском районе города по улице Туманяна повреждены кровля и остекление многоквартирного дома.