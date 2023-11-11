Москва, 11 ноября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В тот день, когда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выйдет в отставку, он сразу же даст интервью, в котором заявит, что с самого начала не верил в то, что Украина сможет нанести поражение России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 ноября сообщил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Ранее Боррель сказал, что победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, что Европейский союз должен политически подготовиться к сокращению помощи США и компенсировать её Киеву.

«В первый день его отставки он в первом большом интервью скажет, что Украине никогда не победить. Он скажет, что он изначально знал, что это невозможно. Сейчас его должность подразумевает, что он некоторые вещи говорить не может. Хотел бы, но не может, — констатировал Денисов. — Власти ЕС прекрасно понимают, что в ряде государств — членов Евросоюза всё меньше людей выступают за поддержку Украины. Так как прекрасно понимают, что никаких значимых, весомых результатов эта поддержка не приносит в данный момент и не принесёт в будущем».

По мнению политолога, теперь Боррель пытается хоть как-то расширить небольшой коридор для политики ЕС, чтобы изменить риторику. И Евросоюз, и сам Киев попали в ловушку, когда с момента начала СВО стали делать необоснованные, а зачастую глупые заявления в стиле «Россия поймёт, что она не права, и проиграет».

«Как показала практика, делать такие заявления было слишком самонадеянно», — констатировал Денисов.

Как полагает эксперт, теперь заявлений, аналогичных тому, что сделал Боррель, будет появляться всё больше — от всех более-менее здравомыслящих политиков. Последние понимают, что конфликт на Украине становится затяжным, а в будущем, возможно, и замороженным. Как следствие, что бы ни происходило, им придётся искать те или иные пути поиска диалога с Российской Федерацией. Поэтому и отстраиваться новая риторика будет исходя из этого.

Что касается слов Борреля о сокращении помощи Украине из США, то, как подчеркнул Денисов, это связано с тем, что приоритеты США смещаются. И в Вашингтоне понимают, что наращивание поддержки Украины нецелесообразно.

«США будут поддерживать Украину настолько, насколько она сможет минимально существовать и противостоять Российской Федерации, — сказал Денисов. — Поэтому Боррель и призывает политически готовиться и придумывать новые аргументы и объяснять населению, почему необходимо поддерживать Украину. А это будет сложно сделать».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Борреля, у ЕС сейчас много проблем, и первая из них — это Украина, которая, как оказалось, в ближайшее время не сможет взять верх над Россией.

Кроме того, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге, он сказал, что государства ЕС должны продолжать поддерживать Украину и компенсировать Киеву сокращение американской помощи.

Комментируя эти признания Борреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что таким образом еврочиновник «официально засчитал победу России».

Между тем есть информация, что многие страны Евросоюза не хотят, чтобы Украина получила от Брюсселя военную помощь на 20 млрд евро, причем среди таких государств оказалась даже Германия.