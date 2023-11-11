Каир, 11 ноября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) считают сектор Газа неотделимой частью палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в проекте итоговой резолюции совместного саммита стран ЛАГ и ОИС, передаёт 11 ноября египетский телеканал Asharq.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Израильский разделительный барьер, отделяющий Израиль от Западного берега реки Иордан

«Мы отрицаем отделение сектора Газа от палестинских территорий на Западном берегу», — говорится в выдержке из предполагаемой резолюции.

Проект документа содержит призыв ко всем странам прекратить поставку вооружений Израилю, прорвать блокаду сектора Газа и обеспечить немедленный ввод в сектор гуманитарных конвоев.

Он также содержит призыв к немедленному расследованию военных преступлений Израиля и осуждает перемещение 1,5 млн палестинцев с севера сектора Газа.

Участники саммита, как следует из проекта, осудили израильскую агрессию против сектора Газа и отказались расценивать войну в анклаве как самооборону. Они подчеркнули, что не приемлют какого-либо оправдания войны в Газе и возлагают на израильскую сторону всю ответственность за текущий конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главы МИД стран Группы семи (G7) по итогам встречи в Токио заявили, что достижение мира на Ближнем Востоке возможно только при реализации принципа двух государств, который подразумевает существование и Израиля, и Палестины.