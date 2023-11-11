Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси после восстановления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает саудовский телеканал AlEkhbariya.

Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд с президентом Ирана Эбрахимом Раиси

Встреча наследного принца и иранского президента состоялась на полях внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Сообщается, что Раиси был встречен наследным принцем Саудовской Аравии по прибытии на место проведения саммита и обе стороны пожали друг другу руки.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта 2023 года Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2016 году. Кроме того, они условились открыть свои посольства в течение 60 дней. Встреча представителей стран проходила в Пекине при посредничестве Китая.

Тогда же, в марте, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приветствовал соглашение двух братских стран о восстановлении отношений и пригласил президента Ирана с официальным визитом в Эр-Рияд. Он также призвал к укреплению двустороннего экономического и регионального сотрудничества.

Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном 3 января 2016 года после того, как возле саудовского посольства в Иране собрались протестующие в связи с казнью в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Кроме того, Тегеран и Эр-Рияд были активно вовлечены в шедшую с 2014 года гражданскую войну в Йемене, где иранская сторона поддерживала повстанцев — хуситов (на севере страны), а саудовская во главе арабской коалиции — президента Абда Раббо Мансура Хади (на юге).