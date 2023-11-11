Москва, 11 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Украинские военные, которых взяли в плен в бою у Днепра, пытались выдать себя за простых мобилизованных, хотя имеют хорошую подготовку. Об этом 11 ноября сообщил врио командира 3-й мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

Кадр из видео. Министерство обороны Израиля Врио командира 3-й мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов

«Это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение — всё указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», — сказал он.

Старший лейтенант рассказал, что, когда пленных вывели в тыл подразделения, противник предпринял попытку уничтожения этой группы, чтобы российские военные не смогли получить у них какую-либо информацию.

Также Арсаланов рассказал, что его сослуживцы были подготовлены, а после его ранения командир третьего взвода взял на себя ответственность и чётко продолжал руководить действиями подразделения.

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Бой у Днепра

10 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что рота российских мотострелков разбила подразделение украинской морской пехоты при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.

Бой произошёл 9 ноября с участием мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием Арсаланова и подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Российские бойцы уничтожили большинство боевиков, а 11 украинских военнослужащих были взяты в плен.

Министр обороны Сергей Шойгу представил командира и бойцов роты к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника.

Сами бойцы рассказали, что бой был быстрым и тяжёлым. По его словам, командир Арсаланов повёл в бой группу из 15 человек. Он отметил, что командир сначала чётко указал, что делать, а после того, как был ранен, продолжил участвовать в бою. Другой боец назвал Арсаланова спокойным и хладнокровным. Он рассказал, что солдатам передавалась уверенность командира, поэтому они без сомнений выполняли задачи.

Оборона левого берега Днепра

Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» не раз были отмечены наградами за героизм и отвагу, проявленные при отражении атак украинских боевиков. Так, в октябре заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил в зоне спецоперации государственные и ведомственные награды военнослужащим арктического соединения, выполняющим боевые задачи по обороне левого берега Днепра на херсонском направлении.

Бойцов наградили медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Горемыкин поблагодарил их за мужество, стойкость, высокий профессионализм и личный вклад в общее дело.