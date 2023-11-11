Киев, 11 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины решило маркировать с помощью красителя предназначенное для ВСУ топливо, чтобы предотвратить кражи. Об этом говорится в сообщении, размещённом 11 ноября в Telegram-канале украинского военного ведомства.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

«Маркировка даёт возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи», — сказано в сообщении.

Кроме того, отметили в Минобороны Украины, определённый цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений топлива.

Согласно этим планам, дизельное топливо планируют маркировать при помощи красного красителя, а бензин — при помощи зелёного.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Саймон Шустер в журнале Time, ссылаясь на рассказ одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил, что чиновники на Украине воруют в очень больших масштабах. Журналист прибыл в Киев, думая, что украинские чиновники боятся брать взятки или присваивать государственные средства, но его разубедили.

Шустер добавил, что на ситуацию с воровством не повлияло и увольнение с поста главы минобороны Украины Алексея Резникова. По информации издания, Зеленский вернулся после сентябрьского визита в США злым. Он увидел, что американские политики утратили интерес к Украине. Кроме того, от украинского лидера потребовали начать вести реальную борьбу с коррупцией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Песков также обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.