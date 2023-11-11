Москва, 11 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Владимир Астапкович/ РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Артём Карпукас, игроки ФК «Ахмат» Даниэл Жуниор и Владимир Ильин (слева направо)

На 66-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, реализовав пенальти.

Футболисты «Локомотива» смогли переломить ход матча и вырвать победу. Голы забили форварды Максим Глушенков на 79-й минуте и Тимур Сулейманов на 81-й.

На 90-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве после удаления защитника Наира Тикнизяна, который получил прямую красную карточку.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 24 очка. «Ахмат» идёт на 14-м месте с 12 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. Самарская команда с 25 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.