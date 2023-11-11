Тарту, Эстония, 11 ноября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Учёные-психологи из Тартуского университета Эстонии выяснили, что люди с недостатком массы тела оказались более доброжелательными и добросовестными. Об этом говорится в научной статье журнала о психологии Journal of Personality (JOP).

Peter Carroll/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Специалисты обнаружили связь между недобором веса у человека и проявлением невротизма, экстраверсии, открытости опыту, доброжелательностью и добросовестностью.

«В целом, мы обнаружили, что индекс массы тела (ИМТ) имел внутриличностные корреляции с доброжелательностью, добросовестностью и некоторыми личностными качествами, а также предсказывал изменения тех же черт у большой выборки взрослых в течение интервалов времени от 7 до 11 лет», — говорится в результатах исследования.

Ранее в разговоре с ИА Регнум психолог Ирина Гришина рассказала, что дети становятся хулиганами из-за проблем в семье. Гришина также сообщила, что хулиганское поведение ребёнка может стать ответом на подавление со стороны родителей или из-за невысказанной обиды на них. В любом случае хулиганство — это протест против того, что дети считают несправедливым, но с чем не могут ничего поделать. Хулиганство происходит в том числе из-за скуки на уроках, подчеркнула эксперт.