Вашингтон, 11 ноября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Конфликт между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным может привести к бунту украинских военных и отказу продолжать боевые действия. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон на своём YouTube-канале.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный (в центре)

По его словам, ликвидация помощника Залужного Геннадия Частякова обнажила «жестокую борьбу» внутри киевского режима.

«А что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими, а в Киеве в это время идёт ещё более ожесточенная борьба», — сказал Никсон, предположив, что в такой ситуации у украинских военных не будет причины продолжать воевать.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД Украины, Частяков у себя дома раскрывал пакеты с подарками в присутствии жены и детей. В одном из пакетов был ящик с бутылкой виски и гранатами. Одну из гранат взял в руки 13-летний сын Частякова, тогда отец забрал у него боеприпас и выдернул кольцо, что привело к взрыву. Мужчина погиб на месте, подросток получил тяжёлые ранения.

Гранаты нового западного образца Частякову подарил его коллега. При этом офицер предупредил именинника, что гранаты боевые, но тот, вероятно, не отнёсся к предупреждению всерьёз.