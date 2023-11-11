Рим, 11 ноября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Антиправительственная манифестация, организованная основной оппозиционной Демократической партией, проходит в центре Рима на Пьяцца дель Пополо (Народная площадь), сообщает 11 ноября ТАСС.

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собравшиеся протестуют против правительственной экономической и социальной политики, а также против проекта конституционной реформы о прямых выборах премьера, которую предложила правящая правоцентристская коалиция.

Противники этой инициативы утверждают, что она направлена на снижение влияния парламента и ущемление прерогатив президента и главы государства.

Также протестующие требуют мира как на Украине, так и на Ближнем Востоке.

Организаторы заявляют об участии в мероприятии 50 тысяч человек. Как отмечают наблюдатели, это первая крупная антиправительственная манифестация и «дебют» лидера Демпартии Элли Шляйн, ставшей секретарём партии менее года назад. Акцию поддержали профсоюзы и другая оппозиционная партия — «Движение «5 звёзд».

Партии выступают против правоцентристского блока, пришедшего к власти по итогам парламентских выборов сентября 2022 года. Оппозиция утверждает, что правительство во главе с Джорджей Мелони провалило все обещания своей избирательной кампании, разрушает здравоохранение, сокращая расходы и не улучшает условия жизни трудящихся, не принимая закон о минимальной заработной плате.

В конце октября в Риме тысячи людей приняли участие в акции в поддержку Палестины. Акция была организована палестинской общиной, также в ней приняли участие представители профсоюзов, общественных и политических объединений. Манифестанты скандировали «Свободу Палестине» и развернули транспарант с надписью «Остановите геноцид и оккупацию».

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября премьер Италии Мелони побеседовала с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). В ходе разговора она признала, что контрнаступление ВСУ не достигло успеха. При этом она заявила, что готова продолжать поддержку Киева, и добавила, что украинцы, по её мнению, должны продолжать героизацию Бандеры.

Кроме того, глава правительства Италии пожаловалась на ситуацию в области миграции, которую назвала очень сложной. Она добавила, что из-за этого в стране гуманитарная и логистическая ситуация тоже довольно сложная, а также допустила, что поток беженцев может увеличиться.

Этот разговор стал поводом для нападок и жёсткой критики со стороны оппозиции. Бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте назвал беседу нынешнего премьера с российскими пранкерами провалом «планетарного масштаба».