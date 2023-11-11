Таллин, 11 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Почти 70 процентов граждан Эстонии хотят отставки премьер-министра страны Каи Каллас. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого общеевропейской социологической службой Norstat.

IMAGO/Mihkel Maripuu/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

По данным соцопроса, 68% эстонцев считают, что премьер-министр должна покинуть занимаемый пост после скандала с бизнесом её мужа в России.

«Респондентам был задан следующий вопрос: «Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?» 68% опрошенных ответили «да» или «скорее, да», 25% ответили «нет» или «скорее, нет», а 7% затруднились с ответом», — говорится в сообщении Norstat.

Выборка проведённого соцопроса составила 1001 человека от 18 лет. Опрос производили с 8 по 9 ноября через интернет.

Ранее эстонская оппозиция потребовала отставки Каллас из-за того, что она нанесла большой ущерб международной репутации страны. По мнению оппозиции, премьер только на словах выступала за санкции против России и продолжала финансировать деятельность своего мужа по обходу санкционного режима.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным эстонских СМИ, транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России и после 24 февраля 2022 года. При этом Каллас одолжила 350 тыс. евро другой фирме своего мужа, которая является формальным владельцем этой транспортной компании. Другими словами, Каллас финансировала связанный с Россией бизнес своего супруга.

Каллас в течение нескольких дней воздерживалась от комментариев, позднее заявила, что о бизнесе своего мужа ничего не знала, извинилась за случившееся и подчеркнула, что уходить в отставку она не намерена. По эстонским законам отправить её в отставку может только парламент, в котором возглавляемая ею коалиция имеет большинство голосов.