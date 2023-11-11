Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) возлагают на Израиль ответственность за конфликт в секторе Газа, сообщил 11 ноября телеканал Asharq со ссылкой на проект итоговой резолюции саммита.

Khaled Omar/ XinHua/Global Look Press

«Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и отрицаем, что война в анклаве может быть классифицирована как самооборона. Мы не приемлем какого-либо оправдания войны в Газе. Мы возлагаем на израильскую сторону всю полноту ответственности за текущий конфликт», — сказано, в частности, в проекте резолюции.

Также страны ЛАГ и ОИС намерены потребовать от международного сообщества расследовать военные преступления в Газе, а также призывают к проведению международной мирной конференции.

Кроме того, согласно проекту итоговой резолюции, для поддержки палестинцев исламские страны создадут систему финансовой безопасности.

Как передавало ИА Регнум, на открытии саммитов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция западных стран, поддерживающих Израиль, по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Эр-Рияде призвал сформировать конкретные механизмы по достижению справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, основанного на идее создания палестинского государства. Также он категорически отверг используемую Израилем в ходе конфликта в Газе политику коллективных наказаний, включая массовые убийства, блокаду сектора Газа и насильственное перемещение населения.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что Совет Безопасности (СБ) ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа. Единственным решением по построению мира на Ближнем Востоке он назвал обеспечение законных прав палестинского народа.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, в свою очередь, призвал мусульманские страны вооружить палестинцев и ввести санкции против Израиля. Также он потребовал от Тель-Авива вывести свои войска из сектора Газа.

Накануне саммитов движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира, собирающихся 11 ноября на саммите в Эр-Рияде, принять «историческое решение», способствующее прекращению агрессии Израиля в секторе Газа. Движение призвало лидеров стран задействовать все их возможности для «оказания давления на администрацию США, которая несёт прямую ответственность за геноцидальную войну в секторе Газа».