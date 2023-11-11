Киев, 11 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 11 ноября сообщило украинское издание «Страна․uа».

Иван Шилов ИА Регнум

Эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, уточнив, что сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. Он добавил, что, по предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны. Позже украинские СМИ писали о новом взрыве в Киеве, при этом они не сообщили никаких подробностей произошедшего.

В ночь на 11 ноября в пяти областях Украины сирены предупредили население об опасности с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 00:33 по местному времени воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и Одесской области.

Взрывы на территории Украины

Днём 11 ноября поступила информация о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В ночь с 10 на 11 ноября несколько взрывов прогремели в Киевской области. Вечером 10 ноября украинские СМИ сообщили о серии новых взрывов в Одесской области и в Одессе.

Позже стало известно, что припортовая инфраструктура Одесской области Украины попала под удар противокорабельной ракеты. По данным СМИ, в припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой «Оникс». Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что «зафиксированы два попадания». Взрывы прогремели в Одессе в момент воздушной тревоги.

В ночь на 10 ноября взрыв прогремел в Днепропетровске. Громкие звуки были слышны в его пригороде. Тогда же о взрывах сообщили в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Ранее, в ночь на 9 ноября во время объявленной воздушной тревоги в Днепропетровске также прогремел взрыв.

Утром 8 ноября назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин проинформировал о взрыве на территории завода в подконтрольном Киеву Херсоне. По его данным, в результате взрывов было повреждено инженерное сооружение в Херсонском районе, взрыв также произошёл и на территории завода в Херсоне.

В ночь на 8 ноября прогремели взрывы в городе Миргороде Полтавской области. Известно о нескольких прозвучавших взрывах в центре Украины. Местные власти произошедшее не комментировали. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 ноября сообщил о серии взрывов во временно подконтрольном Украине Запорожье. В тот же день взрывы прогремели в Кривом Роге.

Пресс-секретарь сил обороны «Юг» украинской армии Наталия Гуменюк 6 ноября проинформировала о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. По её словам, зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру Одессы (в складские помещения, специальную автопогрузочную технику), кроме этого, пострадали и автомашины с зерном. В этот же день СМИ сообщили, что некоторые районы города Херсона, который находится под контролем украинских войск, из-за взрывов остались без света.

Сообщения Минобороны России

В Минобороны России 11 ноября сообщили о том, что Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Девички Киевской области. Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал 10 ноября о том, что ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием, беспилотниками по военным объектам Украины. Удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, арсеналам, базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений военнослужащих ВСУ, националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены, подчеркнул представитель Минобороны.

Позиция России

Президент России Владимир Путин летом текущего года заявил, что российская армия продолжит избирательно наносить удары по объектам на территории Украины и не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, как делают ВСУ.

В качестве примера избирательного удара он назвал уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Украины и удары по украинской энергосистеме. Президент добавил, что это было ответом на пересечение Киевом «красных линий». Он также в целом назвал спецоперацию ответом на недопустимые действия украинских властей, развязавших вооружённый конфликт на территории Донбасса в 2014 году.

Ранее российский лидер заявлял, что украинские власти действуют, как террористический режим, и подчеркнул, что Москва не может применять методы, используемые Киевом. Путин также допустил, что на территории Украины придётся создать санитарную зону, чтобы исключить атаки на территорию России.

На селекторном совещании с руководящим составом ВС 4 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что высокоточные удары, которые нанесли и продолжают наносить российские Вооружённые силы по украинским военным объектам, позволили нарушить производство ряда вооружений и снабжение боеприпасами группировок вооружённых формирований Украины.

Министр добавил, что вооружение, направляемое украинским войскам западными странами, уничтожается как на боевых позициях, так и на этапе перевозки.

Холодная украинская зима

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в декабре прошлого года признал значительный ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре страны. По его словам, аварийные отключения происходили по всей Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны готовятся к самой ужасной в истории зиме. По его словам, Киев готов к неполучению авиационных ракет Taurus, лишь бы союзники поставили системы ПВО. Украине необходимо защитить свои электростанции, чтобы не замёрзнуть.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в течение нескольких следующих лет Украину ожидают «фантастические» сложности из-за проблем в сфере энергетики.

В конце лета 2023 года глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, что предстоящей зимой Украину будут ждать «блэкауты», которые будут длиться не часы, а дни.