Москва, 11 ноября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Высокоинтенсивные интервальные тренировки могут крайне благоприятно сказаться на здоровье мужчин после 40 лет. Об этом сообщила нутрициолог и фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова мужскому журналу Men Today.

unsplash/Anastase Maragos

По словам эксперта, регулярные интервальные тренировки с высокой интенсивностью помогают поддержать и увеличить массу тела мужчины, а также укрепить кости и суставы.

Юрпалова посоветовала мужчинам за 40 для начала пробежаться с высоко поднятыми коленями, затем выполнить десять приседаний и отжиманий. После этого необходимо выполнить упражнение планка в течение 20 секунд, а затем проделать подъёмы ног в лежачем положении.

Фитнес-эксперт уточнила, что подобные тренировки могут помочь мужчинам предотвратить остеопороз и другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Ранее учёные в США выявили, что регулярные физические упражнения помогают наладить эректильную функцию. В результате исследования специалисты пришли к выводу, что регулярные аэробные упражнения могут улучшить мужское здоровье, а сам способ можно считать эффективной немедикаментозной терапией с низким риском для пациентов, которые страдают эректильной дисфункцией. Учёные добавили, что выполнение физических упражнений по 30–60 минут несколько раз в неделю почти так же эффективно, как приём препаратов от эректильной дисфункции, таких как «Виагра».

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперты выяснили, что ходьба, потребление цельнозерновой пищи и продуктов, богатых клетчаткой помогает людям, страдающим от ожирения, сбросить лишний вес без физических упражнений.