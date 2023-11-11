Москва, 11 ноября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Европейский союз считает, что Украина — это в первую очередь дело США, и поэтому не хочет «бежать впереди паровоза», выделяя Киеву деньги раньше, чем это сделает Вашингтон. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 ноября заявил политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

Jim West/ imageBROKER/Global Look Press

Ранее издание Reuters сообщило, что некоторые страны Евросоюза, включая Германию, стали сопротивляться планам Брюсселя выделить Украине военную помощь ещё на 20 млрд евро.

«Как говорится, дураков нет, — констатировал Бордачёв. — И европейцы исходят из того, что Украина — это дело американцев. Поэтому основную помощью киевскому режиму должны оказывать американцы. Честная игра. Европейцы в ней участвуют. Европейцы вводят против России санкции, поставляют вооружения. Но главную роль играют американцы. А у тех сейчас заминка. Они запутались — у них грызня в Конгрессе между республиканцами и демократами. И с американской стороны мы видим задержки в принятии решения по данному вопросу. Иными словами, Вашингтон начинает всем морочить голову в вопросе о том, будет ли он дальше помогать киевскому режиму, не будет, в каких объёмах и так далее».

Таким образом, как пояснил эксперт, у стран Евросоюза нет никаких оснований «бежать впереди паровоза». И до тех пор пока американцы не определятся со своими планами помощи киевскому режиму, европейцы тоже будут придумывать разные отговорки. Даже Германия дала понять, что она сомневается.

ЕС понимает, что борьба с Россией нужна американцам, а не европейцам, которые подчиняются как младшие союзники, полагает Бордачёв. Но когда американцы сами не могут определиться, будут ли помогать Киеву, европейцы тоже решают не торопиться.

В свою очередь, политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко объяснил происходящее проектным мышлением европейцев.

«Они вложили 100 млрд евро и теперь ждут результата. А результата нет. Их в бизнес-школах учат не ставить 10 раз на хромую лошадь. Это первое объяснение. А во-вторых, бюджет ЕС определяется раз на семь лет. Сейчас этот цикл заканчивается, и все деньги уже израсходованы. Их просто неоткуда взять — надо либо выпускать облигации (то есть проводить долговую операцию), либо перекраивать уже имеющийся бюджет, а значит, забрать деньги у кого-то другого», — рассказал он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что высокопоставленные европейские дипломаты, поделившиеся с Reuters информацией о нежелании ряда стран ЕС выделять военную помощь Украине, сетуют на то, что нынешний план такой поддержки рискует не выжить, так как у Германии к нему много вопросов.

До этого появилась информация, что Евросоюз вряд ли сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту 2024 года.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до 5 млрд евро.