Санкт-Петербург, 11 ноября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в результате драки в реанимацию доставили 17-летнего подростка с ушибом мозга. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что драка произошла между двумя старшеклассниками 10 ноября на проспекте Непокорённых. Обоих подростков доставили в больницу имени Раухфуса, одного из них в тяжёлом состоянии пришлось определить в реанимацию из-за перелома лобной кости и ушиба мозга. Второй получил травму головы, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, но его состояние не вызывает опасений у медиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники двух компаний подрались в одной из башен «Москва-Сити». Всё началось с перепалок между сотрудниками двух офисов на 80-м этаже. Массовая драка произошла из-за подозрения одной компании в мошенничестве соседней. В потасовке с обеих сторон участвовали 19 человек. Один получил перелом челюсти, другому отбили рёбра. Ещё несколько участников драки отделались синяками и ушибами. В ситуации разбирается полиция.

Ранее в одной из подмосковных школ подрались учительница математики и мать шестиклассницы. Поводом стало невыполненное домашнее задание. По словам учеников, конфликт между педагогом и девочкой начался давно.