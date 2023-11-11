Тегеран, 11 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) 11 ноября призвал исламские страны ввести санкции против Израиля.

Гавриил Григоров/ТАСС

Также иранский лидер призвал немедленно снять блокаду с сектора Газа и открыть проход через КПП «Рафах» без каких-либо ограничений.

Президент Ирана потребовал, чтобы Израиль немедленно вывел войска из сектора Газа, и призвал задействовать все средства, чтобы заставить Соединённые Штаты и Израиль прекратить боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Раиси призвал мусульманские страны вооружить палестинцев.

Президент Ирана 11 ноября прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом после восстановления отношений между этими странами.