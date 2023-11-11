Москва, 11 ноября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В парке Яуза на северо-востоке Москвы в этом году обустроено более 1,6 километра экомаршрутов. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства занимались благоустройством четырех участков парка.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москва В парке Яуза обустроено более 1,6 километра экомаршрутов

«Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей — «Парка Яуза». В этом году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда», — отметил Пётр Бирюков. Он рассказал, что на этих участках появились современные экомаршруты протяженностью более 1,6 километра.

Один экомаршрут из создаваемых вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, образован вокруг существующего пруда — биоплато. Местами он проходит вдоль берега, частично — непосредственно над водой, сообщил заместитель мэра. В него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров. Другой участок создан вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила свыше 850 метров.

«Там, где ранее наблюдались подтопления, конструкцию приподняли», — рассказал Пётр Бирюков. По его словам, экотропа встроена в единое пешеходное пространство парка, для связи с другим берегом были отремонтированы два мостика. «Частью этого маршрута является красивый лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой», — пояснил он.

Также со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода обустроили видовую площадку в стиле эконастила площадью свыше 240 квадратных метров.