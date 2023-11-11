Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) 11 ноября призвал мусульманские страны вооружить палестинцев.

Ahmed Zakot/ Keystone Press Agency /Global Look Press

«Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ. Сопротивление — единственный способ противостоять израильскому насилию. Странам мира, включая мусульманские, надо обеспечить защиту палестинского народа на оккупированных территориях», — сказал Раиси, слова которого приводит «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что президент Ирана 11 ноября прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом после восстановления отношений между этими странами.

Как передавало ИА Регнум, на открытии саммитов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция западных стран, поддерживающих Израиль, по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Эр-Рияде призвал сформировать конкретные механизмы по достижению справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, основанного на идее создания палестинского государства. Также он категорически отверг используемую Израилем в ходе конфликта в Газе политику коллективных наказаний, включая массовые убийства, блокаду сектора Газа и насильственное перемещение населения.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в свою очередь, подчеркнул, что Совет Безопасности (СБ) ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа.