Самара, 11 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:1.

Павел Бедняков/РИА Новости Игрок ФК «Крылья Советов» Бенхамин Гарре

На 10-й минуте аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре открыл счёт в матче, забив с 11-метровой отметки. Спустя четыре минуты защитник самарского клуба Фернандо Костанца не смог реализовать пенальти.

На 46-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт. Победу «Крыльям Советов» принёс точный удар форварда Владислава Шитова на 67-й минуте. А на 97-й нападающий самарской команды Владимир Писарский установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков. «Урал» идёт на 12-м месте с 16 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, воронежский «Факел» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 10-й минуте чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счёт, защитник воронежского клуба Сергей Божин восстановил равновесие на 93-й минуте.