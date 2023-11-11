Тегеран, 11 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал Израиль вывести свои войска из сектора Газа. Об этом он заявил на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде по ситуации в секторе Газа.

Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

«Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа. Он также вновь призвал немедленно прекратить военные операций Израиля в секторе Газа и освободить захваченных заложников.

Ранее президент России Владимир Путин призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. По его словам, в случае наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы.

Путин также подчёркивал, что Москва видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса и взаимной ненависти на Ближнем Востоке и за его пределами.

Российский лидер отметил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке.

Представитель минздрава в Газе Ашраф Кудра заявил, что в секторе Газа не справляются с количеством пострадавших от ударов Израиля по анклаву. Система здравоохранения стремительно приближается к коллапсу.