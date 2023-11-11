Воронеж, 11 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

ФК «Факел» Воронеж

На 10-й минуте чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счёт. Футболисты воронежского клуба смогли восстановить равновесие на 93-й минуте, отличился защитник Сергей Божин.

На сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков. «Факел» идёт на 10-м месте с 19 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 ноября ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2. ЦСКА набрал 24 очка и поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 20 очками находится на восьмом месте.