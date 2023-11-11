Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Власти Палестины готовы провести несколько выборов на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на открытии совместного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Эр-Рияде.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

«Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим», — сказал Аббас.

Глава палестинского государства также призвал международное сообщество к поддержке Палестины, чтобы восстановить сектор Газа.

На объединённом саммите ОИС и ЛАГ президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал приложить усилия для создания палестинского государства. Ас-Сиси категорически отверг используемую Израилем в ходе конфликта в Газе политику коллективных наказаний, включая массовые убийства, блокаду сектора Газа и насильственное перемещение населения. Он призвал незамедлительно прекратить эту практику и выступил за немедленное прекращение огня в Газе и создание гуманитарных коридоров для доставки гуманитарной помощи населению палестинского анклава.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа. По словам наследного принца, Саудовская Аравия ведёт консультации с международными партнёрами, целью которых является прекращение боевых действий в анклаве.

Как передавало ИА Регнум, движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира, собирающихся 11 ноября на саммите в Эр-Рияде, принять «историческое решение», способствующее прекращению агрессии Израиля в секторе Газа. Движение призвало лидеров стран задействовать все их возможности для «оказания давления на администрацию США, которая несет прямую ответственность за геноцидальную войну в секторе Газа».