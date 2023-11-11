Киев, 11 ноября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет Politico.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Отвечая [на российские атаки], мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

При этом Галущенко добавил, что не является служащим ВСУ и не обсуждал возможные атаки на энергетическую инфраструктуру России с американскими правительственными чиновниками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что украинские войска в зимний период собираются активно применять дроны для атак на регионы России.

По словам генерала ВСУ, киевские власти в этот период ждут от ВС России «многочисленных контратак», целью которых будут нарушения работы энергетической инфраструктуры. При этом он признал, что для Киева проведение боевых действий обходится гораздо дороже.