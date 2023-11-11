Анкара, 11 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Позиция западных стран, поддерживающих Израиль, по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, заявил 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже.

«Теперь же в Газе погибли почти 20 тыс. человек, но никто и слова не произнёс. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — сказал Эрдоган на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Как передавало ИА Регнум, ранее на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что шансов на прекращение военных действий на Ближнем Востоке нет.