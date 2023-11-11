Москва, 11 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Свои потери в экономике США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого, как им кажется, хаоса. Об этом 11 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя заявление главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться на пять процентов, если США продолжат ограничивать мировую экономику, вводя односторонние санкции.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Захарова напомнила о том, что Россия не раз заявляла о деструктивном характере западных санкций, в том числе для самого Запада.

«И речь не только о галопирующей инфляции и взрывном росте цен на энергоресурсы, а о самой попытке перекроить структуру и ткань мировой торговли, чем при Трампе и Байдене активно занимался Вашингтон, нанося ущерб мировой экономике», — написала официальный представитель Кремля.

По словам Захаровой, политиков в США не сильно волнует тот факт, что при этом американцы тормозят рост собственных экономических индикаторов, включая реальное снижение потенциала тяжёлой промышленности, поскольку европейцы, являющиеся их основными конкурентами, страдают ещё больше, а возразить сейчас Вашингтону они не могут.

«Ну и главное — свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса», — отметила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции против России, введённые западными странами, никуда не денутся в отдалённой перспективе. Он также указал на то, что Запад решил разрушить мировую экономику, чтобы проучить Россию.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки в России и настроить граждан против властей. Он отметил, что, когда обсуждаются проблемы санкций, Запад всегда клятвенно заверяет, что проводит политику, в рамках которой ограничительные меры не нацеливаются на гражданское население.

В мае Лавров заявил, что США, науськивая европейских сателлитов на Россию, придерживаются мнения, что им всё сойдёт с рук. При этом Лавров отмечал, что Россия вынуждена твёрдо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Белом доме должны понимать, что любые недружественные действия по отношению к России со стороны США встретят жёсткий и адекватный ответ. При этом попытки вести разговор с позиции силы обречены на провал. По заверениям посла, никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет, Россия не раз предлагала решить проблемы на западных рубежах через диалог.