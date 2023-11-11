Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Обеспечение законных прав палестинского народа является единственным решением по построению мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на открытии совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

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«Мы уверены, что единственный способ добиться мира и безопасности в регионе — предоставить законные права палестинскому народу», — сказал он.

По мнению наследного принца, безопасности в секторе Газа можно достичь только после прекращения «оккупации» и «незаконной поселенческой деятельности» Израиля на палестинских территориях, а также снятия израильской блокады с анклава.

Ранее Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа. Об этом он сказал на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде. По словам наследного принца, Саудовская Аравия ведёт консультации с международными партнёрами, целью которых является прекращение боевых действий в анклаве.

Как передавало ИА Регнум, в Саудовской Аравии назвали атаки на жителей Газы отвратительным преступлением и жестокой агрессией. Наследный принц королевства заявил о необходимости приложить все возможные усилия для снижения эскалации в регионе и избежания расширения насилия по всему миру.