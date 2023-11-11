Донецк, 11 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Обещания принять Украину в НАТО и Евросоюз были настоящей психологической операцией. Об этом 11 ноября заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал распространяемые в украинских СМИ заявления о том, что не было никакого контрнаступления ВСУ, а была якобы просто психологическая спецоперация.

«Ну что ж, ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун-президент. Всё ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей», — приводит слова Гагина «РИА Новости».

Он добавил, что настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и ЕС.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ, которые проведёт Киев, а также от принципа «членства по заслугам».

Военный эксперт Алексей Леонков заявил в беседе с ИА Регнум, что план контрнаступления ВСУ, разработанный экспертами НАТО, не сработал. Предполагалось, что украинские военные отрежут Крым от России и создадут сухопутный коридор до Азовского моря, однако ни того, ни другого добиться не удалось, и теперь Киеву придётся уйти в оборону. Кроме того, ситуацию для Киева осложняют противоречия между главой режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.