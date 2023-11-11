Санкт-Петербург, 11 ноября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Учительница истории и обществознания из посёлка Павлово под Санкт-Петербургом, задержанная за съёмки порно с детьми, жаловалась на заболевание мозга. Об этом коллеги женщины рассказали изданию MK.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание сообщило, что 9 ноября дома у педагога нашли видеозаписи с участием детей школьного возраста. Уже доказано, что в 2018 году женщина совершила насилие в отношении родного сына.

В школе посёлка Павлово 34-летняя женщина работала с 1 сентября. По словам других педагогов, после занятий она сразу же уходила домой, ни с кем не дружила. Претензий по работе к ней не было.

«Единственное, она в самом начале мне рассказала, что у неё опухоль в головном мозге, точнее киста, и ей постоянно нужно ездить к врачу, нужно лечиться», — сказала директор школы.

По словам директора, трудно поверить в то, что молодая женщина снимала порнофильмы с собственным шестилетним сыном и с другими детьми. Вместе с тем в словах учительницы было много нестыковок. Одним коллегам она рассказывала одно, другим — другое.

Учительница находится в разводе с мужем-полицейским, но пара продолжает жить в одной квартире. У них двое детей, дочь-семиклассница и мальчик, который учится в специнтернате из-за задержки развития.

В настоящее время женщина задержана. Найденные у неё видеозаписи изучают специалисты. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Санкт-Петербурге задержали семейную пару, которая снимала порнофильмы с участием приёмных детей: 13-летнего сына и 12-летней дочери. В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.