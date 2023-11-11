Лондон, 11 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Украинские власти вскоре столкнутся с массовом дезертирством военачальников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук на YouTube-канале Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Крука, военная часть конфликта закончилась и теперь Украина движется в сторону некоего «политического результата». Эксперт добавил, что из-за неудач украинской армии на фронте и непримиримой позиции главы киевского режима Владимира Зеленского многие военачальники ВСУ решат перейти на другую сторону конфликта.

«Это серьёзно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве», — сказал он.

Самому Зеленскому Крук предрёк скорую ссылку на Запад, так как на Украине есть «здравомыслящие голоса», отрывающиеся от позиции «жёсткой линии» окружения главы киевского режима. В качестве примера бывший агент привел главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберёт критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в своё тосканское имение. «Уезжай, забери свои деньги и уйди». Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушёл», — сказал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что Киев ожидает полный коллапс после окончания конфликта с Россией. Он добавил, что у Украины «нет будущего» и западные страны не помогут украинскому руководству остановить процесс распада государства, так как со временем Киев не будет представлять никакого интереса для них, потому что Украина всегда была «просто прокси», которую они хотели использовать, а затем избавиться.

Ранее обозреватель País Кристиан Сэгура высказал мнение, что офицеры трёх воинских частей ВСУ, в расположении которых побывали журналисты издания, объяснили остановку контрнаступления огромными потерями на минных полях. По словам обозревателя, теперь украинская армия пытается оказывать точечное давление на конкретные позиции с помощью небольших отрядов.