Москва, 11 ноября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Автобус сбил пешехода на юге Москвы, сообщает 11 ноября источник ИА Регнум.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Инцидент произошёл на автобусной остановке рядом с парком, возле здания по адресу Нахимовский проспект, 10. Наезд на пешехода совершил водитель, работающий на одном из городских маршрутов.

Как сообщало ИА Регнум, на севере Москвы 7 ноября автомобиль протаранил группу пешеходов. В проезде Серебрякова столкнулись такси и легковой автомобиль. После удара одну из машин отбросило на людей. Пострадали два человека.