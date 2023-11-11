Москва, 11 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Арбитр Евгений Буланов правильно отменил гол нападающего московского «Спартака» Александра Соболева с пенальти в ворота «Краснодара» в матче Кубка России. Такое решение приняла экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).

Григорий Сысоев/РИА Новости Игрок ФК «Спартак» Александр Соболев

«Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» после вмешательства VAR на 84-й минуте матча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение мотивировано тем, что при выполнении 11-метрового удара Соболев допустил вторичное касание мяча, сначала сдвинув его с места левой ногой, а потом ударив по нему правой.

В ЭСК подчеркнули, что это является нарушением правил и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды.

В комиссии заключили, что единогласно поддерживают решение судьи не засчитывать взятие ворот.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября «Краснодар» в матче шестого тура группового этапа Кубка России одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александр Соболев (8’ пенальти) и Наиль Умяров (45+1’). Победу «быкам» принёс дубль 18-летнего нападающего Александра Кокшарова (3’, 61’) и автогол защитника «красно-белых» Данилы Денисова.