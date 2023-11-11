Москва, 11 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа. Об этом он сказал на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

Mohammed Nasser/Global Look Press

«Мы столкнулись с гуманитарной катастрофой, которая свидетельствует о неспособности Совета Безопасности ООН и международного сообщества положить конец преступлениям Израиля, что является проявлением политики двойных стандартов», — подчеркнул наследный принц, вновь призвав немедленно прекратить военные операций Израиля в секторе Газа и освободить захваченных заложников.

По словам наследного принца, Саудовская Аравия ведёт консультации с международными партнёрами, целью которых является прекращение боевых действий в анклаве.

«Королевство прилагает неустанные усилия с самого начала событий в Газе и продолжает консультации и координацию с международным сообществом, чтобы остановить войну», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, в Саудовской Аравии назвали атаки на жителей Газы отвратительным преступлением и жестокой агрессией. Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о необходимости приложить все возможные усилия для снижения эскалации в регионе и избежания расширения насилия по всему миру.

Постоянный представитель Катара при ООН в Женеве Хенд Абдалрахман Аль-муфтах заявила, что сложившаяся в секторе Газа гуманитарная обстановка осложняет переговорный процесс по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Дипломат подчеркнула, что Катар продолжает работать над вопросом о заложниках.

По информации одного из саудовских телеканалов, Израиль и ХАМАС достигли договорённости по обмену пленными. Группировка пообещала отпустить 100 женщин и детей из числа заложников в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, находящихся в заключении в израильских тюрьмах.