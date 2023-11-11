Донецк, 13 декабря, 2017, 11:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 12 декабря, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 12 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 39 раз, сообщают 13 декабря пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 12 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Стаханов, Первомайск, Калиново, Лозовое, Долгое, Калиново-Борщеватое, Желобок, Логвиново, Санжаровка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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Также в результате обстрелов были ранены два мирных жителя, в Стаханове украинские силовики повредили три жилых дома, линии электропередачи и газопровод, а в Первомайске под огонь попали восемь зданий.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 39 раз. Под огнем оказалось 16 населенных пунктов.

От огня украинских силовиков пострадали двое мирных жителей. Также украинская артиллерия повредила 31 здание и один детский сад.

Штаб «АТО» зафиксировал 24 случая обстрела своих позиций со стороны республик.

На Донецком и Луганском направлениях штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Врубовки, Попасной, Водяного, Талаковки, Павлополя, Опытного, Авдеевки, шахты Бутовка, Каменки, Новотроицкого, Новоалександровки.

Напомним, на Украине гражданская война продолжается с 2014 года. По данным ОБСЕ, зимой 2017−2018 годов противостояние может обостриться в связи с удобными природными условиями для перевозки тяжелой техники.