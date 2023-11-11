Москва, 11 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 140 военных ВСУ, сообщил 11 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/ РИА Новости

По его словам, на указанном направлении одразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

«Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены самоходная артиллерийская установка М119 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б».

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Министерство обороны сообщало о том, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за сутки до 145 военнослужащих.

По данным Минобороны, потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Кроме того, добавил Конашенков, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка польского производства Krab, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20.